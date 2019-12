Savona | incidente a Cairo Montenotte | travolta da un’auto | muore la ciclista Monica Cora

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La vittima del drammaticostradale è, una 40enne ligure con un passato dasportiva per varie formazioni locali. Come faceva spesso, questa mattina era uscita per allenarsi sulle strade della zona ma un tragico destino ha voluto che la sua vita si interrompesse improvvisamente proprio su una sella. È lutto a, in provincia di, dove nelle scorse ore unaha perso la vita in un drammaticostradale mentre percorreva la strada provinciale 29 del Cadibona in sella alla due ruote. La vittima è, una 40enne del posto, impiegata in un’azienda locale ma con un passato dasportiva. Una passione quella per la bici che l’aveva portata a gareggiare in alcune formazioni locali e che non l’aveva mai abbandonata. Come faceva spesso, questa mattina aveva messo in testa il caschetto e indossato la tuta ed era ...

