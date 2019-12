Sassuolo-Napoli dimostra come la testa | a volte | possa fare più della tattica

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Conferme e cambiamenti Per la sfida in casa del, Gattuso ha scelto di confermare ilvisto nel secondo tempo contro il Parma. O meglio: stessi uomini negli stessi slot, però con qualche accorgimento tattico diverso. Quindi, 4-3-3 puro con due terzini sul lato del piede forte (Di Lorenzo e Mario Rui); Allan mezzala destra con Fabián Ruiz nel ruolo di centrale di centrocampo; Callejón, Milik e Insigne in avanti, da destra a sinistra. Le differenze riguardano atteggiamento e scalate, soprattutto in fase offensiva.da richiesta espressa di Gattuso nel postpartita di-Parma, la sua squadra ha cercato di costruire il gioco senza alzare entrambi i terzini. Anzi,si vede chiaramente dal grafico appena sopra, ilha finito per limitare fin troppo l’intraprendenza dei suoi laterali bassi, che sono rimasti sempre molto arretrato, praticamente in linea ...

