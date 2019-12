Sarri: «Sfidai l’Aglianese di Allegri. Un tifoso ci prese in giro» (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tecnico della Juventus Sarri ha raccontato due aneddoti sulla sua carriera da allenatore Maurizio Sarri ha parlato a margine della festa per i cento anni del Figline: «Ricordo una volta Sangiovannese-Aglianese, allenata da Allegri. Finì 0-0. A fine partita ci disse un tifoso: “Se siete due allenatori voi…”». «Un mese fa mi hanno chiamato a Nyon per una riunione con i migliori allenatori al mondo e io al segretario della Juve ho detto: “Ma hanno chiamato me? Sei sicuro?”», ha concluso il tecnico bianconero. Leggi su Calcionews24.com

