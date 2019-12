Sardine | grande manifestazione a Bologna il 19 gennaio

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)delle ‘’ ail 19. Avviata la raccolta fondi online. Gruppo Facebook sotto attacco hacker.delle ‘’ ail 19. La comunicazione è arrivata dallo stesso movimento che ha annunciato una raccolta online per mettere in piedi un evento dedicato all’Emilia Romagna. Lamobilitazione è stata organizzata a Piazza VIII Agosto con un palco che ospiterà artisti italiani che animeranno i partecipanti. L’appuntamento è stato fissato ad una settimana dalle elezioni regionali anche se le ‘’ hanno voluto precisare che si tratta di un evento “dedicato all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere, solidarietà, dialogo e ascolto“. Unaa titolo gratuito “Si tratta di un evento ...

