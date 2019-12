Sara Tommasi | la svolta coraggiosa Nuova vita | nuovo lavoro | cosa fa oggi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Poco più di due mesi fa la showgirlaveva fatto delle rivelazioni choc durante una puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Il racconto aveva commosso Barbara D’Urso e tutto il pubblico presente: “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard. Uscivo la sera e ho incontrato delle amicizie sbagliate. Ho fatto l’errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film a luci rosse. È stato un sequestro. Dall’assunzione della droga ho avuto problemi psichici”. Ed ancora: “Mi davano tantissima cocaina. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non ...

