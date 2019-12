Sara Tommasi ha trovato un lavoro | ecco cosa fa adesso

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha cambiato vita, o almeno credo. Si credo, perché dalle sue ultime dichiarazioni afferma di essere felice nella sua nuova realtà, ma sogna ancora la tv. Andiamo per gradi, la showgirl dopo aver trascorso anni difficili caratterizzati dall’abuso di droghe e alcool e aver intrapreso la strada del porno, ha deciso di cambiare. Ha lasciato Milano per tornare nella sua terra natale Terni, dove ha aperto da poco la sua panetteria Le Forme del Grano. (fonte) In una notaha dichiarato: “Amo molto questo nuovoe sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono ...

