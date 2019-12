Sara Tommasi | dai reality alla panetteria | la nuova vita

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo i disturbi psicologici, gli scandali e i film osé,è tornata nella sua Terni dove ha aperto una. L’ex volto televisivo ha confessato però di sognare ancora la TV, e si è detta pronta ad entrare in unshow.: laLadi oggi è completamente diversa da quella ricordata dal pubblico televisivo: dopo gli scandali che l’hanno vista protagonista l’ex showgirl è tornata a Terni, dove ad attenderla a braccia aperte è sempre rimasta la sua famiglia. Con l’aiuto dei familiari ha intrapreso un percorso di cure per far fronte al disturbo bipolare, e ha aperto unache ha chiamato “Le forme del grano”. Nel suo cuore ci sarebbe sempre però la TV, e ha rivelato anche che in realtà il suo sogno più grande sarebbe quello di entrare a far parte di unshow: “Amo molto questo nuovo ...

