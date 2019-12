Sant’Agata de’Goti | chiesto lo stato di calamità naturale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Agata de’Goti (Bn) – La Giunta Comunale di Sant’Agata de’Goti, su proposta dell’Assessore Marco Razzano, ha in mattinatala declaratoria per il riconoscimento dellodiin seguito agli eventi eccezionali dei giorni scorsi. Il territorio ha urgente bisogno di una manutenzione straordinaria di alvei, strade fossi e valloni. Oltre ad interventi straordinari di prevenzione che gli enti locali senza risorse extra non possono garantire. L'articolo Sant’Agata de’Goti,lodiproviene da Anteprima24.it.

