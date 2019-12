Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSant’Agata de’(Bn) – È ispirato all’omonimo e celebre canto alfonsiano scritto in lingua napoletana nel 1754 il presepe vivente ideato e prodotto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, che animerà il centro storico del borgo sannita dal 3 al 5 gennaio 2020. Dopo il successo delle precedenti edizioni, c’è grande attesa per questa manifestazione solenne raffigurante la nascita di Gesù in cinque scene dislocate tra vicoli e piccole piazze, partendo dalla creazione del mondo ambientata nel cortile dell’Episcopio in Piazza Umberto I. Ed è proprio da lì che i visitatori saranno accolti e accompagnati lungo il percorso fatto di scenografie, costumi, canti e testi suggestivi e coinvolgenti. Un grande dispiegamento di forze è stato necessario per la realizzazione di questo importante evento: preziose e fondamentali, infatti, le ...

anteprima24 : ** Sant'Agata de' Goti: terzo appuntamento con il 'Presepe Alfonsiano' ** - evancamp85 : Il maltempo non vi dà tregua??, ma voi non volete rinunciare a portare il Bio sulle vostre tavole? Vi ricordiamo il… - EvoMagazineIt : Lamborghini Christmas Drive: il viaggio di Natale di Aventador SVJ, Huracán EVO e Urus -