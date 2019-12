Sanità | Ospedale del Mare eccellenza per le operazioni alla laringe

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è ancora tanto da fare per migliorare lacampana, ma qualche buon risultato comincia a vedersi. L’deldi Napoli nel quartiere Ponticelli è infatti a tutti gli effetti un polo d’per le. Solo nell’ultimo anno ben 250 persone sono state operate di cancronel sito ospedaliero di Napoli est. Tra i pochissimi centri in Italia dove le moderne protesi sono impiantate subito sui pazienti. Grazie a ciò gli stessi possono usufruire di un recupero immediato alle corde vocali. A congratularsi per questo eccellente risultato è lo stesso governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, tramite le proprie piattaforme social. “Grazietecnica chirurgica di ultima generazione – racconta De Luca – la rimozione di tumori avviene per via endoscopica. La ripresa è completa anche nei ...

