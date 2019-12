San Martino Valle Caudina | individuato il “tappo” | richiesto lo stato di emergenza VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto San(Av) – La giunta comunale di Sansi è riunita in via di urgenza a seguito dell’evento alluvionale del 21 dicembre e, con propria delibera n° 137/2019, ha avviato la procedura di riconoscimento e dichiarazione dellodichiedendo alla Regione Campania l’assegnazione di fondi straordinari per affrontare l’e per i danni subiti, con particolare attenzione ai privati e alle attività economiche. Inoltre èil tappo che in questi giorni ha detanta preoccupazione tra i sammartinesi e da questa mattina i mezzi sono al lavoro per liberare l’alveo del fiume da tale ostruzione che può creare ulteriori problemi, in particolar modo se il corso dovesse tornare ad ingrossarsi. L'articolo Sanil “tappo”: ...

