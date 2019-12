Leggi la notizia su firenzepost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Al lavoro volontari della Protezione civile di Mercatale e Sane della Racchetta si sono attivati per rimuovere tutte le piante crollate in via Luiano, in via Malafrasca e nella frazione di Chiesanuova. La situazione più critica è quella di via

FirenzePost : San Casciano Val di Pesa: frana in via Empolese. Muro crollato - CittadinoOnline : San Casciano dei Bagni: tutti gli eventi natalizi - - SienaFree : Tutti gli eventi natalizi di San Casciano dei Bagni -