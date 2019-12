Salvini | “Checco Zalone razzista? Lo voglio senatore a vita”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019): “Checcoa vita” “Viva Checco, loa vita. Non qualche ‘reperto'”, lo ha detto Matteodurante un incontro pubblico con i sostenitori Lega domenica 22 dicembre a Chieti.ha commentato così le critiche ricevute da Checcosulla canzone “Immigrato“, presentata per lanciare il nuovo film in uscita a gennaio 2020, “Tolo Tolo”. Molti personaggi dello spettacolo, tra cui Heather Parisi, hanno attaccato l’attore pugliese per i contenuti dissacranti della canzone, che gioca con gli stereotipi sui migranti comeha già fatto in passato con altri cliché o temi caldi del dibattito italiano, dalle coppie gay al divario nord-sud. “Checconon è abbastanza radical chic. Per qualcuno puoi far musica solo se sei di sinistra, puoi fare teatro, fare poesia, ...

