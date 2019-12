Salvini | “Bossi sui meridionali si sbaglia”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)critica Bossi per le dichiarazioni sui: “Si sbaglia. La mia idea è diversa e lui ha approvato il nuovo statuto”. ROMA – Matteoritorna all’attacco e critica Bossi per le dichiarazioni sui: “A lui saremo sempre grati perché ci ha svegliati ma se ritiene che il partito debba occuparsi solo del Nord si sbaglia e questa non è la mia idea“. Nessuna rottura, però, tra ii due leader: “Lui al Congresso era presente e si è espresso a favore del nuovo Statuto. A me va bene così“. Crippa assicura: “La Lega ha in mente un progetto nazionale” Le parole di Matteosono state condivise anche dal vicesegretario Crippa che tiene a precisare: “Abbiamo in mente un progetto nazionale dove sono inclusi tutti gli uomini e le donne che voglio ridare una speranza di futuro a tutti i ...

pietroraffa : 'Bisogna aiutare il sud. Altrimenti se non li aiuti a casa loro straripano come gli africani'. Umberto #Bossi, app… - F_DUva : 'Aiutare il #Sud, altrimenti straripano come l'Africa'. #Bossi, 2019. Dai '90 a oggi non è cambiato niente. La… - SirDistruggere : Cari amici leghisti del sud, se Salvini la pensasse diversamente da Bossi, non dico che lo avrebbe ripreso (invece… -