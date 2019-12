Salvini augura un Santo Natale a tutti | “L’Europa o è Cristiana o non è Europa” – FOTO

Matteo Salvini indagato : “I miei voli di Stato erano da ministro dell’Interno per inaugurare caserme” : “Leggo che sono inquisito. Ma tutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del’Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri“. Matteo Salvini, commenta così l’inchiesta della Procura di Roma riportata oggi dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera. L’ex vicepremier ed ex titolare del Viminale è Stato iscritto per abuso d’ufficio dopo la ...