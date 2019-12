Salerno | taglio del nastro in Galleria per la Collettiva d’arte natalizia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo, venerdì 27 dicembre, alle ore 18, negli spazi dellaAlfonso Grassi, in via Porta Elina (adiacente Piazza Portanova) a, sarò inaugurata la“Natale in Accademia e Luci d’Artista in città”, promossa dall’Accademia Alfonso Grassi di. Dopo la prolusione della Presidente dell’Accademia, Raffaella Grassi e del criticoMaria Pina Cirillo, ci saranno i saluti istituzionali del vice-sindaco di, Eva Avossa, del presidente della Provincia, Michele Strianese, di Paki Memoli, Consigliera alla Cultura Provincia die Consigliera Comunale di, dell’onorevole Guido Milanese, di Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello e di Maria Rosaria Meo, Consigliera della Consulta Femminile ...

Leggi la notizia su anteprima24

