Sabrina Ferilli struccata | l’attrice da Oscar è irriconoscibile FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è una delle donne italiane più famose, molto spesso al centro di campagne pubblicitarie tra le più celebri nel mondo del piccolo schermo. Dopo aver preso parte a tantissimi film – non da ultimo Una grande bellezza, vincitore di un– la bella attrice romana è più in forze che mai. Eppure volete vedere come si mostra la bella attrice senza trucco? Leggete qui per vederlo con i vostri occhi.senza trucco L’attrice da cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e numerosi altri premi e riconoscimenti è stata immortala in undavvero sorprendenti nel quale non indossa un filo di trucco. In genere siamo abituati a vedere la bella romana come una donna focosa e attraente, sogno proibito di molti italiani e quindi questi scatti hanno sorpreso per la ...

GasoloGiulia : RT @Lanasmiciogatto: è uscita un intervista meravigliosa a Sabrina Ferilli e Maria De Filippi posto solo questo pezzetto per: 1) la piccole… - MaraikelG : RT @Lanasmiciogatto: è uscita un intervista meravigliosa a Sabrina Ferilli e Maria De Filippi posto solo questo pezzetto per: 1) la piccole… - Lanasmiciogatto : è uscita un intervista meravigliosa a Sabrina Ferilli e Maria De Filippi posto solo questo pezzetto per: 1) la picc… -