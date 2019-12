Russia | Gerasimov | “Nato pronta al conflitto | no a navi straniere su rotta artica”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tensioni sul fronte orientale europei: arriva nuove dichiarazioni Valerijdellanei riguardi della Nato e delle esercitazioni nel mirino. Fronte orientale europeo, ritorna alta la tensione tra le parti. Lainfatti non deroga e mette nel mirino le esercitazioni militari della Nato., Valerije le dichiarazioni sulla Nato Ne parla … L'articolo: “Natoal, no asuartica” proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

Trovolavorobiz : RT @BUGMIR: Ilprincipale generale russo avverte la terza guerra mondiale sta arrivando in una previsione agghiacciante Valery Gerasimov, co… - LorenzoRespighi : RT @BUGMIR: Ilprincipale generale russo avverte la terza guerra mondiale sta arrivando in una previsione agghiacciante Valery Gerasimov, co… - mirbug1 : Ilprincipale generale russo avverte la terza guerra mondiale sta arrivando in una previsione agghiacciante Valery G… -