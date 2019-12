Rugby | i migliori italiani del fine settimana di Pro14 e Top12 | Riccioni e Licata in

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Turno prenatalizio in Guinness Pro 14 e Top 12 e molte sfide affascinanti quelle che si sono viste sui campi. A partire, ovviamente, dal derby celtico tra Zebre e Benetton Treviso, ma passando anche per le partite che strizzavano l’occhio ai playoff nel massimo campionato italiano. Sfide in alcuni casi, come il derby di Parma, condizionate dal maltempo e dove però diversi giocatorisi sono messi in mostra. Iniziamo del Pro 14 e dalla partita tra le Zebre e la Benetton Treviso. Il campo del Lanfranchi era al limite della praticabilità e della decenza e, così, il derby celtico è stato tutt’altro che spettacolare. Un classico quando si affrontano le due franchigie italiane, ma ancora più evidenziato dall’impossibilità di giocare serenamente alla mano. Nonostante ciò, è soprattutto dalla mischia che sono nate le cosee si sono messi in mostra i ...

