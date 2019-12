Roma | tutti i dubbi sulla dinamica dell' incidente di Corso Francia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pina Francone Gaia Von Freymann e Camillagnoli potrebbero aver superato il guardrail per attraversare la strada, prima di essere falciate da Pietro Genovese Camillagnoli e Gaia Von Freyman potrebbero aver scavalcato il guardrail per attraversare poi la strada, prima di essere falciate e uccise dall'automobile guidata da Pietro Genovese. Ad indagare serratamentetragedia consumatasi questo sabato sera a Ponte Milvio, a, è il corpoa Polizia Locale del Secondo Gruppo Parioli. Gli agenti sono a lavoro per ricostruire l'esatta, che ha strappato alla vita le due amiche sedicenni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un teenager – alla guida di una mini-car – avrebbe raccontato agli inquirenti di aver visto le due giovani attraversare la strada sulle strisce pedonali ma con il rosso per i pedoni, di passo spedito, praticamente ...

