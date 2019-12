Roma | ragazze investite a corso Francia | Pietro Genovese ha diversi precedenti di droga

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019), figlio del noto regista Paolo, è indagato per la morte di Camilla e Gaia, lela scorsa notte a, presso. Le indagini proseguono e si aggrava ulteriormente la posizione del ragazzo., ragazzo di soli 20 anni, è indagato per omicidio stradale. Con la sua Renault Koleos … L'articolohadiproviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Quanta tristezza. Una preghiera per le due povere ragazze uccise da un’auto stanotte a Roma, con un pensiero e un a… - virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… -