Roma | Pietro figlio di Paolo Genovese positivo ad alcol e droga nel momento dell’incidente

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sarebbe risultatoai primi test di alcool e, ora indagato per omicidio stradale: 21enne,del regista, ha travolto e ucciso due ragazze di 16 anni nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019. L’impatto, in cui sono rimaste esanimi sull’asfalto Gaia Von Freymann e Camillagnoli, è avvenuto in Corso Francia in corrispondenza di un attraversamento pedonale, regolato da semaforo, rosso aldello schianto. Gaia e Martina, stando alle prime ricostruzioni, avrebbero attraversato con il rosso e, mentre una prima auto si sarebbe fermata, quella dile avrebbe travolte.di, indagato per omicidio stradale: si attendono ulteriori risultatirischia l’arresto e fino a 12 o 18 anni di carcere: portato in ospedale per gli accertamenti di rito, il giovane 21enne è risultato ...

Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… - Agenzia_Ansa : Travolte e uccise due 16enni a Corso Francia a #Roma. Parla il registra Paolo Genovese, papà dell'investitore Pietr… - fanpage : Gaia e Camilla travolte e uccise a Roma: l'investitore Pietro Genovese positivo ad alcol e droga -