Roma | la moglie di Pastore | «E’ innamorato dell’Italia»

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladiracconta il rapporto del giocatore con la, allontanando le voci di mercato sul suo conto Chiara Picone,di Javier, ha parlato a Donna TV del grande feeling della famiglia con la città die del buon momento del marito con la maglia giallorossa. «Flaco è. Quando è arrivata l’offerta dellanon abbiamo esitato, come fai a dire ‘no’ a: lui aveva bisogno di un cambio, io non vedevo l’ora di tornare in Italia. Non abbiamo nostalgia di Parigi, stiamo bene ora a. Con Flaco ne parliamo: ovunque sia un suo eventuale trasferimento, io con i bambini rimarrò qui a. Quest’anno c’è un bel gruppo e stanno bene insieme anche fuori dal campo». Leggi su Calcionews24.com

