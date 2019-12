Roma | incendio in appartamento a Ponte Milvio | palazzo evacuato VIDEO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Paura nella serata di lunedì per le fiamme divampate in undi via Flaminia 466. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala, un'autobotte e un carro autoprotettori e hanno tratto in salvo la proprietaria dell', una donna italiana di 40 anni, poi affidata alle cure dei sanitari del 118.

enpaonlus : Incendio in appartamento a Roma, i vigili fuoco salvano gatto - La Stampa - carletta59 : Roma, incendio in un palazzo in via Flaminia: salvata una 40enne, evacuato l'edificio - Adnkronos : #Roma, incendio in appartamento: salvata 40enne -