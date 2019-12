Rodrigo Alves: “Il mio naso sta collassando” (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Ken Umano Rodrigo Alves ha confessato di non volersi più sottoporre a interventi chirurgici. Ma adesso, a causa della chirurgia, il suo naso si starebbe atrofizzando, e lui potrebbe avere gravi problemi a respirare. Rodrigo Alves: il naso Nel salotto di Barbara D’Urso la conduttrice molti dei suoi ospiti hanno provato a dissuadere Rodrigo Alves: il Ken Umano ha infatti dichiarato di essersi stufato di sottoporsi ad interventi chirurgici, ma adesso proprio a causa della chirurgia starebbe avendo diversi problemi, uno su tutti quello al naso. “Sta collassando”, ha spiegato l’ex gieffino, che sulla vicenda avrebbe interpellato medici e luminari. Alves si è sottoposto a ben 69 interventi di chirurgia plastica, e si sarebbe anche fatto asportare le costole per somigliare in maniera sempre più verosimile al “fidanzato di Barbie”, Ken. La sua decisione ...

