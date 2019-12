Roberto Saviano | chi è la fidanzata Meg

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019), chi è la? Si chiama Meg ed è l a compagna del celebre scrittore di Gomorra, libro che ha dato molto successo e popolarità al giovane 40enne, ma anche una vita sotto scorta, viste le minacce di morte e le lettere minatorie che, purtroppo, riceve ogni giorno. Conosciamo molto della vita pubblica di, dei suoi romanzi, di film e serie tv creati grazie ai suoi racconti, della sua vita ricca di sacrifici, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo che la suadovrebbe essere Maria Di Donna, in arte Meg, ex cantante della band dei 99 posse. Non è un caso che proprio lei, la frontwoman della band di protesta e che ha sempre parlato di rivoluzione, sia ladi. O la presunta. Per la sicurezza dello scrittore e anche di chi vive insieme a lui, si mantiene il più stretto riserbo. Anzi, pare che i due ...

barbaralai84 : RT @papiniste: #MondayMotivation Empatia è una parola bellissima, significa sentire la felicità e il dolore dell’altro, sentirlo nella pro… - AnnamariaBosia : RT @papiniste: #MondayMotivation Empatia è una parola bellissima, significa sentire la felicità e il dolore dell’altro, sentirlo nella pro… - LauCastelletti : Rivedere Zehra Dogan, essere lí con lei e le persone che hanno fortemente voluto la sua presenza a Brescia, il racc… -