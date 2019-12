Roberto Poletti-Valentina Bisti | diretta interrotta Slitta Eleonora Daniele

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019)di Unomattinain anticipo. Storie Italiane inizia in ritardo Cambio di programmazione nella mattinata di domani, martedì 24 dicembre 2019, su Rai1. Due dei programmi di punta, ossia Unomattina condotto dae Storie Italiane di, subiranno infatti delle modifiche per via della messa in onda del Concerto di Natale, che la prima rete trasmetterà dal Teatro alla Scala di Milano, con l’orchestra e il coro diretti dal Maestro John Eliot Gardiner, i quali eseguiranno “L’enfance du Christ” per rendere omaggio ad Hector Berlioz nel 150esimo anniversario della sua scomparsa. L’evento andrà in onda a partire dalle 9.15, dunquedovranno salutare i telespettatori di Unomattina con circa tre quarti d’ora di anticipo rispetto al ...

Majden3 : RT @Mary43298048: Giornalisti e conduttori RAI fanno a gara a leccare i piedi a Salvini per ringraziarlo di averli messi lì Su tutti svetta… - 811Proudman : RT @Mary43298048: Giornalisti e conduttori RAI fanno a gara a leccare i piedi a Salvini per ringraziarlo di averli messi lì Su tutti svetta… - AfinetAlberto : RT @Mary43298048: Giornalisti e conduttori RAI fanno a gara a leccare i piedi a Salvini per ringraziarlo di averli messi lì Su tutti svetta… -