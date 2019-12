Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha ammesso di provare un po' di ansia all'idea di interpretareedha volutorlo!ha rivelato di essere convinto chesarà ungrandioso commentando le dichiarazioni del suo giovane collega mentre spiegava in che modo sta affrontando il suo nuovo ruolo. La star britannica, durante la roundtable del Los Angeles Times che comprendeva ancheDe Niro e Antonio Banderas, ha ammesso di provare un po' di ansia all'idea di interpretare un ruolo iconico come quello di Bruce Wayne.ha spiegato: "Non so se sono pronto. C'è qualcosa legato al film. C'è una sensazione diversa quando lo stai girando e sai che c'è un pubblico numeroso che ...

Nerdbunker : Robert Pattinson considera “uma conquista” viver o Batman no cinema - wonderlandswoo : RT @rpattinsonfr: Robert Pattinson - ?????????? (2020) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Robert Pattinson, Eddie Murphy lo rassicura: 'Sarai un Batman grandioso!' -