Rivelo | Nicole Mazzocato | ‘Ho querelato Fabio Colloricchio Mi sono sentita umiliata’

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Due volti di Uomini e donneprotagonisti della puntata diin onda giovedì 26 dicembre alle 21.10 su Real Time. Lorella Boccia ospita infatti nel programma di interviste a personaggi noti dell’attualità e dello spettacolo, che nel 2015 siinnamorati a Uomini e donne, salvo poi lasciarsi qualche anno più tardi. Nel 2019concorrente della versione spagnola de L’isola dei famosi si è lasciato andare a frasi poco carine nei confronti della ex che ha provveduto a querelarlo.e la querela aSulla rottura del fidanzamento dopo 4 annichiarisce una volta per tutte il motivo: “Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che ...

