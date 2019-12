Ritrovata in Danimarca la bambina di 11 anni rapita dal padre a Milano (Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono stati individuati e bloccati in Danimarca padre e figlia scomparsi da Milano lo scorso venerdì: l'uomo, siriano, aveva portato via la bambina di 11 anni all'uscita da scuola prima di sparire. I due sono stati individuati dalla polizia di Milano che ha dato comunicazione agli agenti danesi che li hanno così fermati.

