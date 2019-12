Ritratto della giovane in fiamme | nuove clip e foto del film di Céline Sciamma

Leggi la notizia su nerdgate

(Di lunedì 23 dicembre 2019)inè la nuova pellicola di, disponibile già nelle sale a partire dal 19 gennaio 2019, quindi se volete gustarla non avete nessuna scusa. La pellicola diè stata premiata con lode al Festival di Cannes, dove gli è stato assegnato il riconoscimento per la migliore sceneggiatura e quello riguardante la Queer Palm.inè stato designatoCritica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI con il seguente giudizio: Estetico, raffinato e politicamente rivoluzionario.firma un vero e proprio atto di ridefinizione dell’universo femminile. ilracconta una storia d’amore, fatta di sguardi e gesti di solidarietà e affetto. Il sentore maschile non è presente in maniera evidente e incisiva sullo schermo, ma è relegato fuori campo, ed è presente solo nei suoi ...

