Rider investito a Torino | identificato e arrestato l’uomo che era scappato senza prestare

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A, lo scorso giovedì, unè statoda un’auto pirata nel quartiere San Donato. La persona che è fuggita dopo l’incidente,soccorso, oggi è stata identificata dai carabinieri e dagli agenti dellapolizia municipale. Si tratta di un uomo italiano di 48 anni, sprovvisto di patente perché revocata e già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. Il riconoscimento è stato possibile grazie alle testimonianze dei passanti – che sono riusciti, tra le altre cose, a ricordare parte della targa dell’auto – raccolte dalla polizia municipale. Ma anche grazie ai frammenti rimasti in terra di uno dei fanali che si è infranto nell’impatto. La svolta nelle indagini è arrivata sabato sera, in seguito ad alcune chiamate anonime ricevute dalla centrale operativa dei ...

LaStampa : Cassonetti in strada e zaini incendiati. Il ragazzo di Glovo travolto in via San Donato a Torino è in coma. - mondofelice6 : RT @StampaTorino: Arrestato l’autista pirata che ha investito il rider di Glovo - dstVoid : RT @AdriMCMLXI: #Torino, preso il pirata che aveva investito il rider di Glovo (tuttora in coma): è un #pregiudicato (italiano) senza paten… -