Riceve in eredità da sua nonna di 640 mila euro che però sono divorati dalle termiti

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’amara sorpresa è stata riservata a Putri Buddin una ragazza indonesiana che aveva ricevuto l’dell’anzianadeceduta qualche giorno prima. Sembra surreale ma la vicenda è realmente accaduta a Jakarta, città nella quale risiedeva l’anziana signora che per tutta una vita aveva accumulato risparmi da destinare alla sua nipotina. Il cospicuo gruzzolo costituito da fasci di cartamoneta per un totale di 10 milioni di rupie indonesiane, corrispondenti a circa 640, erano conservati in una busta di plastica riposta nel cassetto di un armadio, dato che come molte persone anziane, la signora credeva che i suoi risparmi sarebbero stati più al sicuro a casa sua piuttosto che depositarli su di un conto corrente bancario. Ma invece di un pacco sicuramente gradito, alla giovane nipote è stata consegnata una busta mangiucchiatache avevano anche ...

C1Corrado : Stasera parliamo dei films di Natale in tv. La protagonista, in genere è una ragazza madre con un figlio a caccia d… - profeta_x_caso : Il #lavoro ormai sarà sempre meno remunerato in futuro. Ciò che farà la differenza sarà come sempre l'eredità che si riceve -