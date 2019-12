Ricette all’italiana | la cheesecake salata di Anna Moroni con crema di broccoli

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unada, questa la ricetta dioggi 23 dicembre 2019. E’ una golosità rustica che non potete perdere, una ricetta facile veloce da realizzare. Per la base della tortadiutilizziamo un composto con p, uova, pancetta, pane raffermo, latte, noci e altro e poi va tutto in forno, deve cuocere. Sopra la maestra in cucina diha proposto unadipreparata semplicemente frullando ilessati con un po’ di olio. Dalle nuovedisu rete 4 la ricetta di una tortacon ladi. Perfetta da servire come antipasto, per un aperitivo goloso, da rendere deliziosa al centro della nostra tavola per le feste di Natale e non solo. Buon appetito a tutti. LA RICETTA DIDELLAAL PARMIGIANO – LEDEL 23 ...

PaolettiLuciana : RT @Cucina_Italiana: Tantissime ricette per il Cenone di Natale all'italiana ?? #natale - ArsilvanaLis : RT @Cucina_Italiana: Tantissime ricette per il Cenone di Natale all'italiana ?? #natale - 78Corinna : RT @Cucina_Italiana: Tantissime ricette per il Cenone di Natale all'italiana ?? #natale -