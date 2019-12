Ricariche telefoniche da 5 e 10 euro “farlocche” | arriva la diffida del garante

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tim, Vodafone e Wind Tre sono statete dall’Autoritàdelle comunicazioni (Agcom) per la pratica delle“speciali” sui tagli da 5 e da 10. In tre diverse delibere pubblicate, infatti, l’Authority ha accolto i ricorsi presentati dalle associazioni di consumatori contro le tre compagnieaccusate di applicare costi occulti sulledi importo basso. Da qualche tempo, le tre società avevano immesso sul mercatoparticolari, applicando, secondo quando contestato da Agcom, una specie di costo di ricarica, abolito dalla legge Bersani del 2007. In sostanza, per leda 5 e 10, Tim, Vodafone e Wind Tre erogavano soltanto 4 e 9di credito effettivo mentre il resto era utilizzato per attivare servizi diversi o bonus, come gigabyte e telefonate gratis per 24 ore. Si tratta nello specifico delle offerte ...

