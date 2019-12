Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019), si apre il problema delleindiecie cinquepentastellati. Il nuovodeve fare i conti con i vecchi problemi. Anzi, con quello più spinoso dal punto di vista ideologico: quello delle. Stando a quanto emerso,diecie cinquesarebbero incon i pagamenti, decisamente poco alla luce della rilevanza che proprio i pentastellati hanno dato alla pratica.Cinquealle prese con il problema delleStando a quanto riferito da il Corriere della Sera,diecie cinquesarebbero incon il pagamento delle. Se consideriamo che la pratica è stata da sempre presentata e considerata come un cavallo di battaglia dei pentastellati il problema pare decisamente rilevante. Luigi Di Maio Il ...

zazoomnews : Restituzioni, nel Movimento 5 Stelle sono in regola solo 10 deputati e 5 senatori - zazoomnews : Restituzioni nel Movimento 5 Stelle sono in regola solo 10 deputati e 5 senatori - #Restituzioni #Movimento… - NewsMondo1 : Restituzioni, nel Movimento 5 Stelle sono in regola solo 10 deputati e 5 senatori -