Regimenti | caos medici e pronto soccorso nel Lazio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “La politica del Pd di Zingaretti sulla sanita’ nele’ disastrosa. Lo dimostra il rapporto dell’associazionedirigenti, Anaao Assomed, secondo il quale nei prossimi anni si rischia il collasso neiper la mancanza di specialisti”. E’ quanto dichiara in una nota Luisa, eurodeputata della Lega e responsabile della Sanita’ per il partito nel. L’allarme arriva dopo l’accordo tra Stato e Regioni sul Patto per la Salute, che secondo il sindacato deinon rileva il vero fabbisogno dele sottostima gravemente il deficit di specialisti di emergenza-urgenza. “Condivido i timori espressi dall’Anaao Assomed- sottolinea, che tra l’altro svolge la professione di medico legale- e ritengo inaccettabile affidarsi a finanziamenti a pioggia del tutto ...

