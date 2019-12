Reggio Emilia “Ho bevuto candeggina” | e morde un poliziotto strappandogli la pelle

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’episodio nel weekend in via Boiardi a, dove gli agenti sono intervenuti insieme al personale sanitario per soccorrere una ventiquattrenne in preda a un forte stato di agitazione. La giovane, probabilmente ubriaca, diceva di aver ingerito della candeggina e non voleva farsi accompagnare in ospedale.

CarloCalenda : Manca solo Reggio Emilia. Chiedo davvero a tutti i militanti e/o simpatizzanti di ?@Azione_it? di andare a firmare - LegaSalvini : ?? #Bibbiano, le indagini “confermano e rafforzano i gravi indizi di colpevolezza' e che 'esiste un programma unitar… - Alfonso0070 : RT @PicoPaperopoli: ?? #23Dicembre 1796 – Congresso di Reggio Emilia: I territori occupati dalle truppe francesi di Bologna e Ferrara, Moden… -