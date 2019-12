Reddito di cittadinanza | solo il 3 | 63% ha trovato lavoro

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Oggi l’ANPAL ha avuto la bella idea di farci sapere che sono 28.763 le persone che hanno avuto un contratto didopo aver ottenuto ildi. È il dato registrato lo scorso 10 dicembre, “segno”, secondo il comunicato dell’ente guidato da Mimmo Parisi, professore del Mississippi che secondo Luigi Di Maio avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato delitaliano grazie al suo software, “dell’accelerazione che si è avuta nell’ultimo mese: +63,6% rispetto alla precedente rilevazione del 21 ottobre”.L’ANPAL fa anche sapere che il 67,2% ha un contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato. Inoltre, il 67,9% ha un’età inferiore ai 45 anni; il 58,6% e’ costituito da uomini e il 41,4% da donne. Nel comunicato di ANPAL fa anche sapere che “al 13 dicembre sono ...

