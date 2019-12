Reddito di cittadinanza | solo 28mila beneficiari su 791mila finora hanno trovato un

Leggi la notizia su today

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ecco i dati aggiornati di Anpal, l'agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro. Dei 28.763del...

Mov5Stelle : Nella #Manovra abbiamo confermato importanti misure sociali, come il Reddito di Cittadinanza, Quota 100, l'Ape soci… - CarloCalenda : Sulla #prescrizione - come su ILVA, il taglio dei parlamentari, i decreti sicurezza, quota 100, il reddito di citta… - ilfoglio_it : La rovina che porta un governo anti impresa. Non solo Ilva e Alitalia: il danno al paese è strutturale e continuo.… -