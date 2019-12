Razzismo in Premier | sospesa Chelsea-Tottenham La PFA chiede l’intervento del governo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Rudiger che mima una scimmia. Ferma tutti. Si ferma, per due lunghi minuti. Perché il pubblico gli sta urlando di tutto. E’ stato appena espulso Son per una reazione sul difensore tedesco, che in un attimo diventa il bersaglio dei cori razzisti. L’arbitro Anthony Taylor spiega la situazione ad Harry Kane e Cesar Azpilicueta, i capitani delle due squadre, e poi Dele Alli, Lucas e Sissoko, a Mourinho e Lampard. Lo speaker fa tre annunci, poi il match riprende. Biiiiiiig Wiiin!

MarisciaFox : RT @DiMarzio: #LondonDerby, i tifosi del #Tottenham insultano #Rudiger durante #TottenhamChelsea. E il difensore del #Chelsea reagisce imit… - RobertoRenga : RT @DiMarzio: #LondonDerby, i tifosi del #Tottenham insultano #Rudiger durante #TottenhamChelsea. E il difensore del #Chelsea reagisce imit… - DiMarzio : #LondonDerby, i tifosi del #Tottenham insultano #Rudiger durante #TottenhamChelsea. E il difensore del #Chelsea rea… -