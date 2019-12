Rapina in una sala slot | ucciso il titolare 60enne a colpi di spranga

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A Legnago, in provincia di Verona, undi unae VLT, è rimastonella tarda serata di ieri – domenica 22 dicembre – dopo unanel suo locale, mentre era all’interno. Il, originario della provincia di Brescia, ma trasferito da tempo nella bassa veronese, è stato aggredito da un uomo a volto coperto ed armato di un oggetto contuntente (un bastone o una) che, dopo essersi fatto aprire la porta del retro, lo hato violentemente al capo, provocandogli un importante trauma cranico. LEGGI ANCHE: Senegalese trova un rolex a terra e lo restituisce: assunto. Quindi, dopo aver trafugato l’incasso di circa 3.000 euro, iltore è fuggito, facendo perdere le sue tracce. A scoprire l’accaduto è stata la socia in affari, che abita nello stesso stabile, e che entrando nel locale ha trovato la vittima a terra, ...

