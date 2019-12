Rapina in una sala slot nel Veronese | ucciso il titolare

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in unanelil. Il killer ha fatto perdere le sue tracce con il bottino da circa 3mila euro. LEGNAGO (VERONA) –unanelil. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 dicembre a Legnago, un paesino vicino al capoluogo scaligero. Secondo le prime informazioni, un uomo a volto coperto è entrato nel locale e ha colpito con un bastone o una spranga il 60enne. Per la vittima, nonostante i tentativi estremi dei medici, non c’era più niente da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è avvenuto poco dopo il suo arrivo in ospedale.in unanel, un morto L’allarme è stato lanciato dalla socia in affari che abita nello stesso stabile. La donna è entrata nellae ha scoperto il corpo dell’uomo in una pozza di sangue. ...

