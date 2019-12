Rapina in una sala slot | il titolare ucciso a sprangate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Un uomo a volto coperto è entrato nel locale e ha colpito ilalla testa con una spranga. Poi è fuggito con 3mila euro d'incasso È finita nel sangue lain unadi Legnago, in provincia di Verona. A perdere la vita è stato il proprietario del locale, un 60enne originario della provincia di Brescia ma residente nella bassa veronese da diversi anni. L'uomo è stato aggredito da un uomo a volto coperto che, dopo essersi fatto aprire la porta sul retro del locale, lo ha colpito violentemente con un bastone o con una spranga provocandogli così un trauma cranico fatale. A coprire il corpo dell'uomo è stata la sua socia: la donna, che abita nello stesso stabile della, lo ha trovato a terra, immobile in una pozza di sangue. Subito sul posto sono arrivate ambulanze e forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in ospedale ma per lui ...

