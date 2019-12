Rapido 904 | trentacinque anni dopo ancora “zone grigie”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)904,Il 23 Dicembre 1984, il904, partito da Napoli con destinazione Milano, imbocca la “Galleria degli Appennini” a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Non ne uscirà mai. Alle ore 19.08, un’esplosione devastante provoca 15 vittime (saliranno a 16 poco tempo) e 267 feriti.alcuni aspetti della vicenda non sonochiari. La difficoltà dei soccorsi Chi aveva progettato la strage del904 sapeva che il 23 Dicembre il convoglio sarebbe stato stracolmo di nuclei familiari in viaggio per le feste. Tutto era stato concepito per arrecare la maggior devastazione possibile. E infatti sono ingentissimi i dsubiti dal mezzo, con il vagone n° 9 completamente distrutto. Come si scoprirà in seguito, a provocare l’esplosione – mediante un telecomando – era stata ...

fattoquotidiano : Strage Rapido 904, Mattarella: “Fu tentativo di ricatto della mafia allo Stato. La memoria rafforza doveri costituz… - ilpost : La strage del “treno di Natale” - RaiNews : 'L'atroce dolore patito dai familiari hanno impresso un segno indelebile nella storia della Repubblica', ha detto M… -