Rally | Pirelli sarà il fornitore esclusivo di gomme dal Mondiale 2021 Accordo per

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lanel prossimo futuro non avrà da gestire in maniera particolare, nel mondo delle quattro ruote, la F1. Ildiitaliano, infatti, offrirà i propri “servigi” anche al FIA WorldChampionship per quattro anni a partire dal. Un’approvazione arrivata nel corso dell’ultimo Consigliodella Federazione Internazionale, che quindi consentirà all’azienda del Bel Paese di avere un ruolo prioritario ed unico anche in questa categoria. Fino al 2024 le vetture ai nastri di partenza disporranno degli pneumatici della casa italiana nel WRC1 e nel WRC2. Un bando nel qualesi è imposta nei confronti di MRF, Hankook e soprattutto di Michelin, da tempodi questa serie. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

angiuoniluigi : RT @ANSA_Motori: Pirelli fornitore unico del campionato mondiale di rally 2021-22 #ANSAmotori - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Motori: Pirelli fornitore unico del campionato mondiale di rally 2021-22 #ANSAmotori - stagatocle : RT @sole24ore: Pirelli fornitore unico del campionato mondiale rally fini 2021-2024 -