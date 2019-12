Ragazze uccise Ponte Milvio | anche il padre di Gaia vittima di un incidente | FOTO

Camilla e Gaia travolte e uccise - Pietro Genovese positivo a droga e alcol : come sono morte le due Ragazze : positivo ad alcol e droga. Gli esami alcolemici e tossicologici eseguiti in ospedale nella notte su Pietro Genovese hanno dato questo risultato. Si tratta del figlio del regista, Paolo Genovese, che la scorsa notte ha travolto e ucciso due 16enni a Corso Francia, Roma, nei pressi di Ponte Milvio. Le

Chi erano Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise a Roma Si chiamavano Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze investite e uccise nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Roma: ecco chi erano le due giovani, che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto nei pressi di Ponte Milvio. Le due, entrambe 16enni, stavano attraversando Corso Francia quando, per motivi ancora da chiarire, sono state travolte da

