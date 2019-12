Ragazze investite | Pietro Genovese ha precedenti per droga | le parole

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze di chi era sul posto, Gaia e Camilla, lein Corso Francia a Roma, avrebbero attraversato con il semaforo verde per le auto e non sulle strisce pedonali, presenti poco dopo il cavalcavia. Pare che le due abbiano scavalcato il guard rail. Un’auto che viaggiava lungo la corsia centrale si sarebbe accorta delle due studentesse 16enni e per questo avrebbe rallentato. Tuttavia, quella che sopraggiungeva dalla corsia di sinistra non le avrebbe viste, travolgendole e catapultandole per aria. Gaia e Camilla sono state poidalle altre auto che arrivavano da dietro a velocità sostenuta. Ora a parlare è, figlio del celebre regista, autore di grandi successi come “Perfetti sconosciuti”. Il ventenne ha travolto e ucciso le due amiche ed è risultato positivo al test di alcol e. Alle spalle, ...

