Ragazze investite a Roma | l’autopsia | morte sul colpo

Ragazze morte investite - i risultati dell'autopsia : Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sono morte sul colpo e non sarebbero state investite da altre auto: sono i primi risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo di Gaia e Camilla. La causa in particolare è stata lo sfondamento della scatola cranica provocato dall'impatto con l'auto guidata da Pietro Genov

Ragazze investite a Roma : i primi risultati dell’autopsia : L’incidente d’auto avvenuto a Roma sabato è costato la vita a due Ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le due Ragazze mentre attraversavano Corso Francia c’era il 20enne Pietro Genovese. Le parole della mamma di Camilla La madre di Camilla, ha parlato tramite il proprio legale, l’avvocato Cesare Piraino: “Voglio giustizia, non vendetta“, ha detto. “Il padre, la madre e la sorella ...

Ragazze investite a Roma - la madre di Gaia lancia un disperato appello : L’incidente d’auto avvenuto a Roma sabato è costato la vita a due Ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le due Ragazze mentre attraversavano Corso Francia c’era il 20enne Pietro Genovese. Le parole della mamma di Camilla La madre di Camilla, ha parlato tramite il proprio legale, l’avvocato Cesare Piraino: “Voglio giustizia, non vendetta“, ha detto. “Il padre, la madre e la sorella ...

Roma - Ragazze investite a corso Francia : Pietro Genovese ha diversi precedenti di droga : Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, è indagato per la morte di Camilla e Gaia, le ragazze investite la scorsa notte a Roma, presso corso Francia. Le indagini proseguono e si aggrava ulteriormente la posizione del ragazzo. Pietro Genovese, ragazzo di soli 20 anni, è indagato per omicidio stradale. Con la sua Renault Koleos […] L'articolo Roma, ragazze investite a corso Francia: Pietro Genovese ha diversi precedenti di droga ...

Ragazze investite a Roma - la madre di Gaia lancia un appello : L’incidente d’auto avvenuto a Roma sabato è costato la vita a due Ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le due Ragazze mentre attraversavano Corso Francia c’era il 20enne Pietro Genovese. Le parole della mamma di Camilla La madre di Camilla, ha parlato tramite il proprio legale, l’avvocato Cesare Piraino: “Voglio giustizia, non vendetta“, ha detto. “Il padre, la madre e la sorella ...

Incidente Roma - i primi risultati dell’autopsia rivelano che le due Ragazze non sono state investite da altre auto : Incidente Roma, l’autopsia: le ragazze non sono state investite da altre auto Gaia e Camilla, le due ragazze uccise in un Incidente stradale avvenuto a Corso Francia, a Roma, nella notte tra sabato 21 e domenica 22, non sono state investite da altre auto: a dirlo sono i primi risultati dell’autopsia, che si è svolta lunedì 23 dicembre all’istituto di medicina legale de La Sapienza. Secondo quanto emerge dagli esami autoptici, ...

Gaia e Camilla - Ragazze investite e uccise a Roma : la ricostruzione - cosa sappiamo finora : Gaia e Camilla, ragazze investite e uccise a Roma: la ricostruzione La notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 a Roma due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, sono morte dopo essere state travolte da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza nel quartiere di Ponte Milvio, a nord della città, precisamente in Corso Francia, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia ...

Ragazze investite a Roma - Gaia e Camilla : ufficiali i risultati del test tossicologico su Pietro Genovese : Ragazze investite a Roma, aggiornamenti sul caso – Un tasso alcolemico dell’1,4 ed esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Questi i risultati dei test, compiuti su Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso le due 16enni nella notte tra sabato e domenica a Corso Francia a Roma. Sul passato del 20enne ci sarebbero anche due ...

Ragazze investite a Roma - il tasso alcolemico del guidatore era a 1.4 : Stava guidando con un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro (superiore al limite di 0,5 g/litro previsto dalla legge) ed è risultato non negativo ad alcune sostanze stupefacenti. Questi i primi esiti degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro Genovese, il giovane di 20 anni, figlio del regista Paolo, indagato per omicidio stradale per la morte delle sedicenni Gaia e Camilla. La Procura, intanto, ha disposto l'autopsia sui corpi ...

Ragazze investite a Roma - il mistero dello smartphone di Gaia : scomparso dopo essere stata falciata : Una famiglia distrutta quella di Gaia Von Freymann, la sedicenne investita e uccisa assieme all'amica Camilla Romagnoli dal 20enne Pietro Genovese. "Adesso non ho ragioni per andare avanti, Gaia era la mia forza dopo l'incidente che avevo subito" ha confidato il padre della giovane, anche lui coinvo

Ragazze investite - test su Pietro Genovese : tasso alcolemico pari a 1 - 4 : Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze di chi era sul posto, Gaia e Camilla, le Ragazze investite in Corso Francia a Roma, avrebbero attraversato con il semaforo verde per le auto e non sulle strisce pedonali, presenti poco dopo il cavalcavia. Pare che le due abbiano scavalcato il guard rail. Un’auto che viaggiava lungo la corsia centrale si sarebbe accorta delle due studentesse 16enni e per questo avrebbe rallentato. Tuttavia, quella ...

Ragazze investite e uccise a Roma - Pietro Genovese aveva tasso alcolemico di 1.4 : Un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro e la non negatività ad alcune sostanze stupefacenti. Questi i primi risultati degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro Genovese, il giovane di 20 anni indagato per omicidio stradale duplice per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.Continua a leggere

Roma - disposta autopsia delle due Ragazze investite e uccise. Striscione per Gaia e Camilla a Corso Francia : Ci sono tanti fiori accanto al guardrail per Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise da un'auto nella notte di sabato a Roma, su Corso Francia, non lontano da Ponte Milvio, punto di ritrovo di tanti ragazzi il sabato sera. Gli inquirenti della Procura di Roma hanno disposto l'autopsia sulle due giovani. Alla guida dell'auto che le ha travolte c'era Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. È stato trovato positivo ai test di alcol e ...

Roma - disposta l’autopsia delle due Ragazze investite e uccise. Striscione per Gaia e Camilla a Corso Francia : Ci sono tanti fiori accanto al guardrail per Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise da un'auto nella notte di sabato a Roma, su Corso Francia, non lontano da Ponte Milvio, punto di ritrovo di tanti ragazzi il sabato sera. Gli inquirenti della Procura di Roma hanno disposto l'autopsia sulle due giovani. Alla guida dell'auto che le ha travolte c'era Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. È stato trovato positivo ai test di alcol e ...