Ragazze investite a Roma | la madre di Gaia lancia un disperato appello

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’incidente d’auto avvenuto asabato è costato la vita a duedi 16 anni, Camillagnoli eVon Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le duementre attraversavano Corso Francia c’era il 20enne Pietro Genovese. Le parole della mamma di Camilla Ladi Camilla, ha parlato tramite il proprio legale, l’avvocato Cesare Piraino: “Voglio giustizia, non vendetta“, ha detto. “Il padre, lae la sorella di Camilla sono distrutti per quanto accaduto. E’ una famiglia unita, colpita in modo tragico da questa vicenda. Attendiamo i risultati dell’esame autoptico: verrà svolto un esame esterno delle salme, per accertare la dinamica di quanto accaduto“. L’della mamma diLa mamma diVon Freymann non si dà pace: “mo una tutti: chiunque abbia ritrovato il cellulare di mia figlialo consegni alle forze ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - SkyTG24 : 'Chi ha le sue chiavi o il cellulare ci contatti' L'appello della mamma di Gaia, una delle due ragazze morte dopo e… -